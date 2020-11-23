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Карабахский конфликт 23.11.2020 22:43

ООН готова работать с РФ в гуманитарной сфере в Карабахе - представитель генсека

Гуманитарные агентства ООН готовы сотрудничать с Россией в Нагорном Карабахе, сообщил в понедельник на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН подтвердил, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и соответствующие структуры ООН готовы к сотрудничеству и обсуждению возможного взаимодействия на местах для того, чтобы дать, как только это станет возможным, первоначальную независимую межведомственную оценку в Нагорном Карабахе и окружающих районах и создать всеобъемлющую картину относительно гуманитарных нужд", - сказал Дюжаррик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ООН, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]