ООН готова работать с РФ в гуманитарной сфере в Карабахе - представитель генсека

Гуманитарные агентства ООН готовы сотрудничать с Россией в Нагорном Карабахе, сообщил в понедельник на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН подтвердил, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и соответствующие структуры ООН готовы к сотрудничеству и обсуждению возможного взаимодействия на местах для того, чтобы дать, как только это станет возможным, первоначальную независимую межведомственную оценку в Нагорном Карабахе и окружающих районах и создать всеобъемлющую картину относительно гуманитарных нужд", - сказал Дюжаррик.
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