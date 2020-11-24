Завод по выпуску вакцины от COVID-19 в Казахстане начнет работу в I квартале 2021г

Строительство завода по выпуску казахстанских иммунных препаратов при НИИ проблем биологической безопасности в посёлке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области (на юге Казахстана) планируется завершить до конца текущего года, сообщила во вторник межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

"Строительство завода ведётся в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева. Строительно-монтажные работы завершатся в текущем году, подведены все инженерные коммуникации. В работах заняты 145 человек и 30 единиц техники. Завод начнёт свою работу в первом квартале следующего года", - говорится в сообщении МВК по итогам рабочей поездки вице-премьера Ералы Тугжанова в Кордайский район, где он ознакомился с ходом строительства завода.

Данное предприятие будет выпускать иммунобиологические препараты по мировым стандартам, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции, гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний. "Ежегодно планируется производить 30-60 миллионов доз биопрепаратов", - отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД республики Мухтар Тлеуберди сообщал, что массовое производство вакцины от коронавируса казахстанские ученые планируют запустить ориентировочно в феврале 2021 года.