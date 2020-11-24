Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.0223 GBR   2.2637 TRY   0.2223

Цена на нефть

23.11 $/bbl   WTI 43.06 0.64 Brent 46.06 1.10

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 24.11.2020 11:26

Завод по выпуску вакцины от COVID-19 в Казахстане начнет работу в I квартале 2021г

Строительство завода по выпуску казахстанских иммунных препаратов при НИИ проблем биологической безопасности в посёлке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области (на юге Казахстана) планируется завершить до конца текущего года, сообщила во вторник межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

"Строительство завода ведётся в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева. Строительно-монтажные работы завершатся в текущем году, подведены все инженерные коммуникации. В работах заняты 145 человек и 30 единиц техники. Завод начнёт свою работу в первом квартале следующего года", - говорится в сообщении МВК по итогам рабочей поездки вице-премьера Ералы Тугжанова в Кордайский район, где он ознакомился с ходом строительства завода.

Данное предприятие будет выпускать иммунобиологические препараты по мировым стандартам, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции, гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний. "Ежегодно планируется производить 30-60 миллионов доз биопрепаратов", - отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД республики Мухтар Тлеуберди сообщал, что массовое производство вакцины от коронавируса казахстанские ученые планируют запустить ориентировочно в феврале 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ЗАВОД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]