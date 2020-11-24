В NASA рассчитывают, что Китай поделится данными после своей лунной миссии

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник выразило надежду, что Китай поделится с мировым сообществом данными, собранными во время лунной миссии за образцами грунта и пород.

"С Чанъэ-5 Китай предпринял попытку присоединиться к США и бывшему Советскому Союзу и получить лунные образцы. Мы надеемся, что Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание Луны, как это сделали миссии Аполлон и программа Артемида", - говорится в заявлении NASA в твиттере.

Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" в понедельник по московскому времени после отделения от ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") успешно вышла на орбиту Земли. В рамках миссии станция должна совершить посадку в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны, собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю. Это займет 23 дня.

В случае успеха Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 326 граммов лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 391 грамм.