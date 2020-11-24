Более 500 рейсов отменили в аэропорту Шанхая из-за массового тестирования на COVID-19

В международном аэропорту Шанхая "Пудун" отменены более 500 авиарейсов, запланированных на вторник, из-за массового тестирования сотрудников на коронавирус, сообщают азиатские СМИ.
Помимо этого, отменено еще около половины рейсов, которые должны были направиться в Шанхай.
В одном из наиболее загруженных аэропортов Китая проводят массовое тестирование сотрудников на коронавирус COVID-19. Это вызвано тем, что ранее у двух грузчиков, которые работали с грузом, прибывшим из Северной Америки, без маски, подтвердили коронавирус.
В общей сложности за этот месяц в Шанхае выявили семь случаев заражения коронавирусом, связанных с работой аэропорта.
Заместитель управляющего корпорации аэропортов Шанхая Чжоу Цзюньлун накануне сообщил, что руководство организует вакцинацию от коронавируса для сотрудников, работа которых связана с повышенной опасностью.
В ночь на понедельник аэропорт отменил также сотни рейсов. В твиттере очевидцы публиковали фотоснимки и видео из аэропорта, где образовались большие очереди, неразбериха и давка.
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