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Транспорт и связь 24.11.2020 12:05

Более 500 рейсов отменили в аэропорту Шанхая из-за массового тестирования на COVID-19

В международном аэропорту Шанхая "Пудун" отменены более 500 авиарейсов, запланированных на вторник, из-за массового тестирования сотрудников на коронавирус, сообщают азиатские СМИ.

Помимо этого, отменено еще около половины рейсов, которые должны были направиться в Шанхай.

В одном из наиболее загруженных аэропортов Китая проводят массовое тестирование сотрудников на коронавирус COVID-19. Это вызвано тем, что ранее у двух грузчиков, которые работали с грузом, прибывшим из Северной Америки, без маски, подтвердили коронавирус.

В общей сложности за этот месяц в Шанхае выявили семь случаев заражения коронавирусом, связанных с работой аэропорта.

Заместитель управляющего корпорации аэропортов Шанхая Чжоу Цзюньлун накануне сообщил, что руководство организует вакцинацию от коронавируса для сотрудников, работа которых связана с повышенной опасностью.

В ночь на понедельник аэропорт отменил также сотни рейсов. В твиттере очевидцы публиковали фотоснимки и видео из аэропорта, где образовались большие очереди, неразбериха и давка.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ШАНХАЙ, АЭРОПОРТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]