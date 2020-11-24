B Украине за сутки зафиксировано почти 12,3 тыс. заболевших COVID-19, скончались 188 человек - Минздрав

На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 12 287 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровевших - 8 298 человек, умерли 188 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1 403 человека, летальных случаев - 188, выздоровели - 8 298 человек", - написал Степанов на своей странице в "Фейсбуке" во вторник утром.

Накануне на Украине было зафиксировано 10 945 новых случаев инфицирования коронавирусом, 22 ноября сообщалось о 12 073 новых случаях, 21 ноября был зафиксирован антирекорд - 14 580 заболевших, 20 ноября - 14 575 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных в стране с начала пандемии на утро вторника составило 647 976 человек, скончались от коронавируса 11 263 человек, выздоровели 299 358 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.