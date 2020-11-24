Азербайджан готов к визиту делегации UNESCO по вопросу христианских храмов - Алиев

Президент Азербайджана считает излишней озабоченность ряда мировых лидеров относительно судьбы христианских храмов в Карабахе, освобожденного от оккупации.

"Сегодня, после окончания войны, некоторые западные лидеры поднимают вопрос: что будет с христианскими храмами на освобожденных землях, находящихся под контролем Азербайджана? Они выражают озабоченность как во время разговоров со мной, так и в официальных заявлениях. Пусть никто не волнуется, в особенности руководители западных стран, те, кто разжигает исламофобские чувства, те, кто закрывает глаза на оскорбления святых Ислама и даже оправдывает тех, кто их оскорбляет", - сказал Алиев в понедельник в ходе поездки в Агдамский район, освобожденный от армянской оккупации.

Президент отметил, что, все храмы на территории Азербайджана являются историческим достоянием и охраняются государством.

Алиев отметил, что по его поручению и за счет госсредств в настоящее время ремонтируются два православных храма, третий уже отремонтирован. Строится административное здание. Также Фондом Гейдара Алиева не так давно была отремонтирована и сдана в эксплуатацию церковь Албано-удинской христианской религиозной общины.

Он также подчеркнул, что Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл в ходе визита в Баку высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане в этой области, он также посетил православные храмы. Папа Римский Франциск в своей официальной речи во время визита в Баку также заявил о толерантности, религиозной терпимости и мультикультурализме в Азербайджане.

"Кто может нам предъявить претензии? Те, кто закрывают мечети? Или нас собираются учить и выражают озабоченность те, кто подбросил в мечети головы отрезанных свиней? Никакой озабоченности нам выражать не нужно. Наши кавказские албанские церкви - это наше национальное достояние, это - грузинские церкви и армянская церковь", - подчеркнул Алиев.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан тесно сотрудничает с UNESCO и готов к визиту ее представителей для посещения христианских храмов.

Он также призвал представителей UNESCO, в случае их визита в Азербайджан, ознакомится и с ситуацией в Агдамской мечети.

"Пусть приедут и расскажут, что здесь сотворили дикие армяне. Несколько лет назад эту мечеть посетили и послы сопредседателей Минской группы ООБСЕ. Они дважды проводили миссии по установлению фактов и рассказали мне, что посетили Агдамскую мечеть. Почему же они не подняли вопрос (мечеть находилась в плачевном состоянии - ИФ)? Почему это не обеспокоило некоторых западных лидеров? Значит, мусульманские мечети можно оскорблять, держать в них коров и свиней, и уничтожать? Если так, пусть так и скажут, и пусть решают проблемы в своих странах, а не вмешиваются в нашу работу. Мы стоим на своей земле. Пусть каждый занимается своим делом. Мы дали и будем давать ответ всем, кто хочет вмешиваться в нашу работу", - сказал президент.

Он также отметил, что видеокадры, подтверждающие тот факт, что противник держал коров и свиней в Агдамской мечети находятся в свободном доступе в Интернете, аналогичная ситуация имела место и в Зангиланской и Джабраильской мечетях.

Н.Аббасова