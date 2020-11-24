Азербайджан готов к визиту делегации UNESCO по вопросу христианских храмов - Алиев

Президент Азербайджана считает излишней озабоченность ряда мировых лидеров относительно судьбы христианских храмов в Карабахе, освобожденного от оккупации.
"Сегодня, после окончания войны, некоторые западные лидеры поднимают вопрос: что будет с христианскими храмами на освобожденных землях, находящихся под контролем Азербайджана? Они выражают озабоченность как во время разговоров со мной, так и в официальных заявлениях. Пусть никто не волнуется, в особенности руководители западных стран, те, кто разжигает исламофобские чувства, те, кто закрывает глаза на оскорбления святых Ислама и даже оправдывает тех, кто их оскорбляет", - сказал Алиев в понедельник в ходе поездки в Агдамский район, освобожденный от армянской оккупации.
Президент отметил, что, все храмы на территории Азербайджана являются историческим достоянием и охраняются государством.
Алиев отметил, что по его поручению и за счет госсредств в настоящее время ремонтируются два православных храма, третий уже отремонтирован. Строится административное здание. Также Фондом Гейдара Алиева не так давно была отремонтирована и сдана в эксплуатацию церковь Албано-удинской христианской религиозной общины.
Он также подчеркнул, что Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл в ходе визита в Баку высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане в этой области, он также посетил православные храмы. Папа Римский Франциск в своей официальной речи во время визита в Баку также заявил о толерантности, религиозной терпимости и мультикультурализме в Азербайджане.
"Кто может нам предъявить претензии? Те, кто закрывают мечети? Или нас собираются учить и выражают озабоченность те, кто подбросил в мечети головы отрезанных свиней? Никакой озабоченности нам выражать не нужно. Наши кавказские албанские церкви - это наше национальное достояние, это - грузинские церкви и армянская церковь", - подчеркнул Алиев.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан тесно сотрудничает с UNESCO и готов к визиту ее представителей для посещения христианских храмов.
Он также призвал представителей UNESCO, в случае их визита в Азербайджан, ознакомится и с ситуацией в Агдамской мечети.
"Пусть приедут и расскажут, что здесь сотворили дикие армяне. Несколько лет назад эту мечеть посетили и послы сопредседателей Минской группы ООБСЕ. Они дважды проводили миссии по установлению фактов и рассказали мне, что посетили Агдамскую мечеть. Почему же они не подняли вопрос (мечеть находилась в плачевном состоянии - ИФ)? Почему это не обеспокоило некоторых западных лидеров? Значит, мусульманские мечети можно оскорблять, держать в них коров и свиней, и уничтожать? Если так, пусть так и скажут, и пусть решают проблемы в своих странах, а не вмешиваются в нашу работу. Мы стоим на своей земле. Пусть каждый занимается своим делом. Мы дали и будем давать ответ всем, кто хочет вмешиваться в нашу работу", - сказал президент.
Он также отметил, что видеокадры, подтверждающие тот факт, что противник держал коров и свиней в Агдамской мечети находятся в свободном доступе в Интернете, аналогичная ситуация имела место и в Зангиланской и Джабраильской мечетях.
Н.Аббасова
Азербайджан планировал военную операцию по освобождению Агдама - Алиев
Наличие современного вооружения и выучка армии обусловили победу Азербайджана в Карабахе - Алиев
ООН готова работать с РФ в гуманитарной сфере в Карабахе - представитель генсека
Азербайджан за 9 месяцев увеличил экспорт томатов на 15,5%, более 98% поставок пришлось на РФ
AzerGold направит около $3,3 млн на закупку цианида натрия
ЕБРР выделит 10 млн евро на модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов в Гяндже
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Старшеклассники вернутся к учебе в большинстве школ Израиля на будущей неделе
Более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, установлен антирекорд по количеству погибших - 491 - оперштаб
Администрация Трампа рассматривает новые меры в отношении Китая - WSJ
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Вусал Гасымлы: Карабах будет новым драйвером экономического роста в Азербайджане
Caspian Energy Club приступил к созданию представительства в Карабахе.
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты