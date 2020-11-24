Администрация Трампа рассматривает новые меры в отношении Китая - WSJ

Высокопоставленные представители администрации действующего президента США Дональда Трампа добиваются принятия новых жестких мер в отношении Китая, несмотря на то, что срок полномочий Трампа на посту главы государства заканчивается через два месяца.
Инициатива предусматривает создание неформального альянса стран Запада для принятия совместных ответных мер в ответ на использование Китаем влияния в сфере торговли для давления на государства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации.
По их словам, поводом для разработки плана стало экономическое давление Китая на Австралию после того, как страна призвала провести расследования причин пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"Китай пытается заставить другие страны подчиниться за счет вопиющего экономического давления", - сказал один из чиновников.
"Западу необходимо создать систему коллективного поглощения экономического давления от китайской силовой дипломатии", - отметил он.
План предусматривает, что в случае, если Китай будет бойкотировать импорт из государств, входящих в альянс, они согласятся на закупку товаров или предоставление материальной помощи друг другу. Также страны могут совместно рассмотреть вопрос о пошлинах в отношении КНР.
Администрация также оценивает возможность расширить запрет на импорт продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и включить новые компании в "черный список" министерства торговли, включая производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.
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