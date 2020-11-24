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Дальнее зарубежье 24.11.2020 12:25

Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона стихийного лагеря беженцев

Полицейские применили слезоточивый газ во время разгона стихийного лагеря беженцев в центре Парижа, сообщают во вторник французские СМИ.

В ночь на вторник стражи порядка начали эвакуацию сотен палаток, разбитых на площади Республики.

Большая часть жителей лагеря - это беженцы из Афганистана. Многие из них поселились в палаточном лагере после того, как неделей ранее их лагерь на севере французской столицы был демонтирован, а в другие места их не переселили.

Между тем, глава МВД Франции Жерар Дарманен заявил, что "некоторые кадры с разгона незаконного лагеря мигрантов на площади Республики вызывают шок". Он указал, что запросит у полиции доклад о ее действиях.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, БЕЖЕНЦЫ, ЛАГЕРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]