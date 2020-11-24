Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона стихийного лагеря беженцев

Полицейские применили слезоточивый газ во время разгона стихийного лагеря беженцев в центре Парижа, сообщают во вторник французские СМИ.
В ночь на вторник стражи порядка начали эвакуацию сотен палаток, разбитых на площади Республики.
Большая часть жителей лагеря - это беженцы из Афганистана. Многие из них поселились в палаточном лагере после того, как неделей ранее их лагерь на севере французской столицы был демонтирован, а в другие места их не переселили.
Между тем, глава МВД Франции Жерар Дарманен заявил, что "некоторые кадры с разгона незаконного лагеря мигрантов на площади Республики вызывают шок". Он указал, что запросит у полиции доклад о ее действиях.
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