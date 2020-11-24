Более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, установлен антирекорд по количеству погибших - 491 - оперштаб

Суточный прирост новых случаев короновируса в РФ ставил более 24,3 тыс. случаев, вновь зафиксирован антирекорд по числу подтвержденных летальных исходов - 491, выписаны по выздоровлению были 23,2 тыс. человек, следует из данных оперштаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 тыс. 326 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 230 (21,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В понедельник в РФ был зафиксирован абсолютный максимум новых случаев коронавируса, составивший 25 тыс. 173 случая. Рост летальных исходов наблюдался всю минувшую неделю, во вторник зафиксировано максимальное значение подтвержденных летальных случаев - 491.
По-прежнему наибольший рост отмечается в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировано 5 тыс. 838 новых случаев COVID-19, 76 смертей и 5 тыс. 601 выздоровевший.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 138 тыс. 828 случаев коронавирусной инфекции, 37 тыс. 031 умерший и 1 млн 634 тыс. 671 выписанных, в том числе 23 тыс. 226 выписаны за последние сутки, следует из данных оперштаба.
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