Более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, установлен антирекорд по количеству погибших - 491 - оперштаб

Суточный прирост новых случаев короновируса в РФ ставил более 24,3 тыс. случаев, вновь зафиксирован антирекорд по числу подтвержденных летальных исходов - 491, выписаны по выздоровлению были 23,2 тыс. человек, следует из данных оперштаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 тыс. 326 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 230 (21,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В понедельник в РФ был зафиксирован абсолютный максимум новых случаев коронавируса, составивший 25 тыс. 173 случая. Рост летальных исходов наблюдался всю минувшую неделю, во вторник зафиксировано максимальное значение подтвержденных летальных случаев - 491.

По-прежнему наибольший рост отмечается в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировано 5 тыс. 838 новых случаев COVID-19, 76 смертей и 5 тыс. 601 выздоровевший.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 138 тыс. 828 случаев коронавирусной инфекции, 37 тыс. 031 умерший и 1 млн 634 тыс. 671 выписанных, в том числе 23 тыс. 226 выписаны за последние сутки, следует из данных оперштаба.