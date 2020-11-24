Минобразования Азербайджана закупает спортинвентарь за 3 млн манатов

Минобразования Азербайджана закупает у ООО "ST Mark" спортивный инвентарь.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Хозрасчетное управление капитального строительства и снабжения при Минобразования заключило с ST Mark соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 999,999 тыс. манатов.

Х.Насирзаде