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Наука и образование 24.11.2020 12:07

Минобразования Азербайджана закупает спортинвентарь за 3 млн манатов

Минобразования Азербайджана закупает у ООО "ST Mark" спортивный инвентарь.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Хозрасчетное управление капитального строительства и снабжения при Минобразования заключило с ST Mark соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 999,999 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКУПКА, ИНВЕНТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]