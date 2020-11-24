Вусал Гасымлы: Карабах будет новым драйвером экономического роста в Азербайджане

Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева победоносные Вооруженные Силы Азербайджанской Республики одержали победу в Отечественной войне, продолжавшейся с сентября по ноябрь 2020 года, и положили конец оккупации. Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации, доктор экономических наук Вусал Гасымлы ответил на вопросы касательно основных направлений постконфликтной реконструкции.

- Как можно оценить концептуальные рамки постконфликтной реконструкции?

На самом деле, господин Президент Ильхам Алиев определил рамки постконфликтной реконструкции. Развитие территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации, в постконфликтный период, включая институциональные решения, восстановительно-строительную и гуманитарную деятельность с привлечением международных партнеров по развитию и инвесторов, сотрудничество между государством и частным сектором, возвращение внутренне переселенных лиц и развитие социального капитала можно претворить применив подход по осуществлению специальных государственных программ.

Постконфликтная реконструкция будет осуществлена в рамках стратегии общего развития Азербайджанской Республики путем ре-интеграции территорий, освобожденных от оккупации, и присоединением к цепочке создания стоимости. В соответствии с Целями устойчивого развития ООН и принципами 4-й промышленной революции постконфликтные районы будут развиваться с учетом местных особенностей, ресурсов и перспектив. С привлечением международных экспертов подсчитывается урон, нанесенный Арменией Азербайджану, включая ущерб, нанесенный земле, воде, лесным ресурсам, полезным ископаемым, имуществу и культурным ресурсам и, что наиболее важно, гражданским лицам и подаются иски.

Стратегия развития Карабаха может охватывать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия на местном, региональном, национальном и международном уровнях. Для претворения стратегии в жизнь очень важно осуществить организацию управления и использовать макроэкономические, фискальные, денежно-кредитные, социальные и другие инструменты политики государства. В то же время для регулирования реального курса национальной валюты может потребоваться учет этапов абсорбции денежной массы экономикой.

Постконфликтное строительство будет содействовать экономическому росту в Азербайджане. Азербайджан и дальше будет постоянно укреплять свое экономическое, политическое и военное превосходство в регионе.

- Что вы можете сказать о стратегиях постконфликтного восстановления в международной практике?

Основная цель стратегий постконфликтного восстановления заключается в достижении устойчивого экономического роста и человеческого развития. Исследование экономического восстановления многих постконфликтных стран, включая Ирак, Афганистан, Косово и Хорватию, показывает, что страны, пережившие конфликт, сталкиваются с более серьезными проблемами по сравнению со стабильно слабо развивающимися странами. К этим проблемам можно отнести экономический спад, высокую инфляцию, хронический фискальный дефицит, высокую задолженность государства, разрушенный физический, человеческий и социальный капитал, уничтоженные экономические стимулы, широко распространенную бедность и массовую безработицу. «Подушка безопасности», ясное видение и политическая воля Азербайджана позволят нам избежать этих проблем.

В мировой практике в постконфликтный период наблюдается мобилизация и переприоритезация бюджетных ресурсов. В создавшихся условиях использование этой модели в Азербайджане будет более целесообразным. Новая стратегия экономической политики, принятая в Малайзии в 1971 году, была направлена ​​на обеспечение национального единства двумя способами: сокращение бедности и устранение экономического дисбаланса путем ускорения реструктуризации общества.

Согласно мировой практике, в первую очередь следует оценить внутренний человеческий капитал, к чему относится население бывшей конфликтной зоны. Эти экономические участники не должны пассивно ждать финансирование со стороны иностранных агентов. Наоборот, показывая решительность, старание и инновативность, они сами могут создать добавленную стоимость. Стратегии развития будут более устойчивыми, если будут основываться на социальную динамику и полное осознание институциональных процессов Согласно Программе развития Организации Объединенных Наций, местные экономические участники должны играть ключевую роль в плане по восстановлению.

В практике постконфликтных стран для обеспечения макроэкономической стабильности новая стратегия экономического развития должна отвечать следующим требованиям: поэтапное и последовательное осуществление экономических реформ; выбор частного инвестирования в качестве основного приоритета; построение монетарной и фискальной политики, обеспечивающих экономическое оживление, заново; постановка в качестве основной цели фискальной политики финансирование восстановления и повышение занятости наравне с обеспечение равной фискальной устойчивости; восстановление всех социальных услуг для отдельных лиц и домохозяйств; обеспечение прозрачности и эффективности в управлении международной помощью и грантами; правильное построение центра координации доноров; формирование института, обеспечивающего исполнение стратегии.

После Второй мировой войны восстановление экономики во Франции и Италии происходило на основе плана Маршалла. Как и другая помощь в постконфликтный период, помощь в рамках Плана Маршалла была связана с импортируемыми товарами и услугами. В то же время использование помощи было обусловлено утверждением бюджета и расходов США. С резкими отклонениями от условий и ожиданий этой программы Италия и Франция, увеличивая финансирование приоритетных областей страны, провели успешную политику постконфликтного восстановления.

На всех этих этапах важно использовать опыт международных структур, играющих значимую роль в построении модели постконфликтного восстановления. Для осуществления эффективной постконфликтной модели значимыми факторами считаются высококачественный институциональный климат, доступные источники финансирования и поэтапное исполнение реформ.

- Какими могут быть основные направления стратегии развития Карабаха?

В соответствии с новыми рамками стратегического управления экономической политикой, созданными в Азербайджане по поручению господина Президента, Карабахский регион будет постоянно развиваться и реинтегрироваться в жизнь страны. Стратегия развития Карабаха может быть осуществлена по нижеприведенным приоритетам при учете последовательного исполнения с точки зрения времени и регионов. Для обеспечения реализации стратегии развития Карабаха может быть создан механизм управления, мониторинга и оценки, а также прозрачный и подотчетный механизм финансирования. На освобожденных от оккупации территориях начнется работа по деконтоминации, а также по строительству и благоустройству согласно новым главным планам по городам, поселкам и деревням. На территории необходимо создавать, восстанавливать и развивать экономическую инфраструктуру, включая дороги, мелиоративные и ирригационные системы, электричество, газ, водоснабжение, канализацию и т.д. В то же время важно развивать социальную инфраструктуру, включая образование и здравоохранение. Приоритетными должны быть вопросы обеспечения полноценного функционирования государственных и муниципальных органов власти на освобожденных территориях, развития конкурентоспособных секторов экономики и занятости, в том числе самозанятости. К приоритетам также можно отнести поэтапное возвращение вынужденно переселенных лиц в свои места проживания с учетом экономических и социальных вопросов, развитие человеческого капитала, привлечение внешних и местных инвестиций наравне с государственными, поддержание развития предпринимательства, в особенности микро, малого и среднего бизнеса, а также развитие экономики в соответствии с принципами инновационных решений, новых технологий, принципов зеленой и циркулярной экономики.

- Какие финансовые источники будут использованы в постконфликтной реконструкции?

Здесь могут использоваться различные источники финансирования, включая государственный бюджет, SOFAZ, финансирование, выделяемое иностранными кредитными организациями, гранты и пожертвования, частные инвестиции и другие источники, не запрещенные законом. Уже сейчас чувствуется интерес представителей международных организаций, зарубежных стран, крупного и среднего бизнеса в участии в постконфликтной реконструкции. Каждая международная организация, следуя своему мандату, и каждый бизнес в соответствии со своим профилем готовы вложиться в освобожденные территории. Следуя примеру Израиля, в Азербайджане возможно широкое использование диаспорной модели инвестирования. В постконфликтный период привлечение к сфере технологий на освобожденных территориях возможно путем венчурного капитала, краудфандинга и краудинвестинга. Учитывая, что на начальном уровне сложно делать большие вложения, привлечение инвестиций на уровне малого и среднего бизнеса будет способствовать крупному инвестированию в будущем. Именно вследствие этого, Тайвань и Япония проявили себя в венчурных капиталовложениях в сферу технологий. Посредством сотрудничества между государством и частным сектором могут привлечены инвестиции во многие сферы. Реализация инфраструктурных проектов через партнерство между государством и частным сектором приводит к возрождению частного сектора, повышению эффективности и снижению нагрузки на государственный бюджет.

На территориях, освобожденных от оккупации, есть потенциал развивать горнодобывающую промышленность, металлургию, пищевую промышленность, перерабатывающую промышленность, туризм и отдых, креативную индустрию, фармацевтику, зерноводство, овощеводство, виноградарство, хлопководство, плодоводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, производство строительных материалов. Инвестиции, вложенные в эти области, важны как для роста ненефтяного экспорта и импортозамещаемости, так и для присоединения к цепочкам создания стоимости. Постконфликтная реконструкция будет играть важную роль и с точки зрения экономической безопасности, включая продовольственную безопасность. Для поощрения инвестирования в эти области могут применяться различные механизмы, включая промышленные парки и районы, агро- и техно парки и другие механизмы поощрения инвестиций. В Карабахе есть ресурсы, стратегические активы, эффективность и рынки, которые могут привлечь интерес инвесторов. Возможность выхода региона на 80-миллионный рынок Ирана и 83-миллионный рынок Турции (посредством Нахичевани) привлекательна для вложений, ориентированных на экспорт.

В целом, Карабах будет новым географическим драйвером в Азербайджане, центром роста. Инвестирование в этот регион и работы по реконструкции ускорят рост ВВП в Азербайджане.