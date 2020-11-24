Бакпорт увеличил в январе-сентябре перевалку ненефтяных грузов на 19%

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БММТП) в январе-сентябре 2020 года увеличил объем перевалки грузов (за исключением нефтяных грузов), по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года на 19% - до более 3,5 млн тонн, говорится в сообщении общества.

При этом 87,7% перевалки грузов или 3,1 млн тонн пришлось на транзитные грузы.

По данным порта, перевалка сухих грузов в январе-сентябре 2020 года увеличилась по сравнению с показателем аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раз - до 505,8 тыс. тонн.

"За отчетный период перевалка через порт крупногабаритных транспортных средств (TIR), включая прицепы и прочую автотехнику, увеличилась по сравнению с показателем января-сентября 2019 года на 30,2% - до 32,191 тыс. единиц. За январь-сентябрь 2020 года перевозка TIR по направлению Баку-Туркменбаши-Баку составила 19,694 тыс. единиц или 61,2% от общего числа автотехники, по направлению Баку-Курык-Баку - 12,497 тыс. единиц или 38,8%", - отмечается в информации.

В январе-сентябре 2020 года в эквиваленте TEU через порт перевалено 30,21 тыс. контейнеров (рост на 24%). При этом, в перевозках специальными контейнеровозами (фидерными судами) по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в направлении Баку-Актау-Баку за 9 месяцев текущего года был зафиксирован рост в 2,9 раза и составил 9,951 тыс. TEU. Объем контейнерных перевозок по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку в отчетный период увеличился на 90% и составил 13,694 тыс. TEU. Прочие контейнерные перевозки были обработаны через паромный терминал.

"Спад в отчетный период зафиксирован в объеме услуг, оказанных пассажирам. Ввиду закрытия государственных границ Азербайджана из-за пандемии коронавируса, услугами порта в январе-сентябре текущего года воспользовались 21,867 тыс. человек, что на 36% ниже показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Строительство БММТП велось в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.

После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

Н.Аббасова