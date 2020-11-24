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Финансы 24.11.2020 12:55

ЕБРР выделит 10 млн евро на модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов в Гяндже

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить кредит в размере 10 млн евро производственному объединению «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа», говорится в информации на сайте банка.

ЕБРР подчеркивает, что завершены все подготовительные работы для утверждения кредита, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Банк будет поддерживать модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов (сбор мусора, уборку улиц) в городе Гянджа, а также повышение операционной и финансовой эффективности объединения», - подчеркивается в информации.

По оценкам ЕБРР, проект позволит улучшить услуги по сбору мусора в городе Гянджа с точки зрения охвата услуг и соблюдения стандартов охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.

Общая стоимость проекта оценивается в 10 млн евро.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов на 3,4 млрд евро для реализации 175 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 36 проектов, на которые было выделено 1,25 млрд евро.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕБРР, ГЯНДЖА, ЖКХ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]