ЕБРР выделит 10 млн евро на модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов в Гяндже

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить кредит в размере 10 млн евро производственному объединению «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа», говорится в информации на сайте банка.

ЕБРР подчеркивает, что завершены все подготовительные работы для утверждения кредита, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Банк будет поддерживать модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов (сбор мусора, уборку улиц) в городе Гянджа, а также повышение операционной и финансовой эффективности объединения», - подчеркивается в информации.

По оценкам ЕБРР, проект позволит улучшить услуги по сбору мусора в городе Гянджа с точки зрения охвата услуг и соблюдения стандартов охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.

Общая стоимость проекта оценивается в 10 млн евро.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов на 3,4 млрд евро для реализации 175 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 36 проектов, на которые было выделено 1,25 млрд евро.

А.Азизов