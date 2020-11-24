ЕБРР выделит 10 млн евро на модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов в Гяндже

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить кредит в размере 10 млн евро производственному объединению «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа», говорится в информации на сайте банка.
ЕБРР подчеркивает, что завершены все подготовительные работы для утверждения кредита, передает «Интерфакс-Азербайджан».
«Банк будет поддерживать модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов (сбор мусора, уборку улиц) в городе Гянджа, а также повышение операционной и финансовой эффективности объединения», - подчеркивается в информации.
По оценкам ЕБРР, проект позволит улучшить услуги по сбору мусора в городе Гянджа с точки зрения охвата услуг и соблюдения стандартов охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.
Общая стоимость проекта оценивается в 10 млн евро.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов на 3,4 млрд евро для реализации 175 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 36 проектов, на которые было выделено 1,25 млрд евро.
А.Азизов
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