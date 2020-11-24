AzerGold направит около $3,3 млн на закупку цианида натрия

ЗАО «AzerGold» направит около 5,7 млн манатов на закупку цианида натрия для горнодобывающей промышленности.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, с АО «Рустави Азот» подписан соответствующий контракт.

Сумма договора составляет 5 млн 564,712 тыс. манатов ($3,273 млн по текущему курсу –ИФ).

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Н.Аббасова