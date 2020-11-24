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Инфраструктура и тендеры 24.11.2020 12:58

AzerGold направит около $3,3 млн на закупку цианида натрия

ЗАО «AzerGold» направит около 5,7 млн манатов на закупку цианида натрия для горнодобывающей промышленности.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, с АО «Рустави Азот» подписан соответствующий контракт.

Сумма договора составляет 5 млн 564,712 тыс. манатов ($3,273 млн по текущему курсу –ИФ).

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERGOLD, ЦИАНИД, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]