Азербайджан за 9 месяцев увеличил экспорт томатов на 15,5%, более 98% поставок пришлось на РФ

Азербайджан в январе-сентябре 2020 года экспортировал томатов на $167 млн 802,36 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В январе-сентябре 2020 года Азербайджан экспортировал 154,98 тыс. тонн томатов на сумму $167 млн 802,36 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт в количественном выражении увеличился на 15,5%, в стоимостном - на 17,9%», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.
Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В январе-сентябре в Россию экспортировано 152,212 тыс. тонн (98,2% всего экспорта - ИФ) на сумму $166 млн 600,8 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 14,8%, в стоимостном - на 17,7%.
В 2019 году Азербайджан экспортировал 174,548 тыс. тонн томатов на сумму $189 млн 292,29 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2019 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 172,876 тыс. тонн на сумму $188 млн 555,88 тыс.
Б.Рустамбеков
Азербайджан планировал военную операцию по освобождению Агдама - Алиев
Наличие современного вооружения и выучка армии обусловили победу Азербайджана в Карабахе - Алиев
ООН готова работать с РФ в гуманитарной сфере в Карабахе - представитель генсека
Минобразования Азербайджана закупает спортинвентарь за 3 млн манатов
Завод по выпуску вакцины от COVID-19 в Казахстане начнет работу в I квартале 2021г
Азербайджан готов к визиту делегации UNESCO по вопросу христианских храмов - Алиев
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Старшеклассники вернутся к учебе в большинстве школ Израиля на будущей неделе
Более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, установлен антирекорд по количеству погибших - 491 - оперштаб
Администрация Трампа рассматривает новые меры в отношении Китая - WSJ
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Вусал Гасымлы: Карабах будет новым драйвером экономического роста в Азербайджане
Caspian Energy Club приступил к созданию представительства в Карабахе.
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты