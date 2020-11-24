Азербайджан за 9 месяцев увеличил экспорт томатов на 15,5%, более 98% поставок пришлось на РФ

Азербайджан в январе-сентябре 2020 года экспортировал томатов на $167 млн 802,36 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В январе-сентябре 2020 года Азербайджан экспортировал 154,98 тыс. тонн томатов на сумму $167 млн 802,36 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт в количественном выражении увеличился на 15,5%, в стоимостном - на 17,9%», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В январе-сентябре в Россию экспортировано 152,212 тыс. тонн (98,2% всего экспорта - ИФ) на сумму $166 млн 600,8 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 14,8%, в стоимостном - на 17,7%.

В 2019 году Азербайджан экспортировал 174,548 тыс. тонн томатов на сумму $189 млн 292,29 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2019 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 172,876 тыс. тонн на сумму $188 млн 555,88 тыс.

Б.Рустамбеков