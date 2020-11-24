Елизавета II удостоила Евгения Лебедева титула барона Хэмптонского и Сибирского

Британская королева Елизавета II удостоила предпринимателя российского происхождения Евгения Лебедева титула барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает британский правительственный бюллетень The Gazette.
В публикации говорится, что королева удостоила "титула барона Соединенного Королевства Евгения Александровича Лебедева пожизненно под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации".
Летом этого года британские СМИ писали, что бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent, Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии.
Британские СМИ не раз писали о приятельских отношениях премьера Великобритании Бориса Джонсона с Лебедевым. The Times писала, что бизнесмен приглашал Бориса Джонсона, когда он был главой британского МИД, на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.
Газеты The Evening Standard и The Independent были куплены в 2009-2010 гг. бизнесменом Александром Лебедевым, отцом Евгения Лебедева, за символический 1 фунт стерлингов. Лебедев-старший стал тогда первым среди российских граждан владельцем крупной британской газеты.
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