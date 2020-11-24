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Дальнее зарубежье 24.11.2020 19:05

Елизавета II удостоила Евгения Лебедева титула барона Хэмптонского и Сибирского

Британская королева Елизавета II удостоила предпринимателя российского происхождения Евгения Лебедева титула барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает британский правительственный бюллетень The Gazette.

В публикации говорится, что королева удостоила "титула барона Соединенного Королевства Евгения Александровича Лебедева пожизненно под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации".

Летом этого года британские СМИ писали, что бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent, Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии.

Британские СМИ не раз писали о приятельских отношениях премьера Великобритании Бориса Джонсона с Лебедевым. The Times писала, что бизнесмен приглашал Бориса Джонсона, когда он был главой британского МИД, на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.

Газеты The Evening Standard и The Independent были куплены в 2009-2010 гг. бизнесменом Александром Лебедевым, отцом Евгения Лебедева, за символический 1 фунт стерлингов. Лебедев-старший стал тогда первым среди российских граждан владельцем крупной британской газеты.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]