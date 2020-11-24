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СНГ 24.11.2020 16:42

Рябков не видит оснований для надежды на динамичное улучшение отношений между РФ и США после 20 января

В Москве не видят оснований для улучшения российско-американских отношений в среднесрочной перспективе вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Кто бы ни оставался в Белом доме после 20 января следующего года, оснований надеяться на динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу", - сказал он, выступая во вторник на заседании президиума Российской академии наук.

"Инерционность подходов к России, которая заложена в доктринальные установки Соединенных Штатов и в целую серию законодательных актов и других инициатив, которые выдвигались в США и прошли через Конгресс, а главное - практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме не оставляет шансов на движение по восходящей линии по крайней мере в среднесрочной перспективе. Это не означает, что российско-американские отношения безнадежны", - отметил замминистра.

Он сказал, что "в российско-американских отношениях появляется целая серия вопросов, а некоторые из них - совершенно неотложного характера, которыми предстоит заниматься любой администрации в Вашингтоне и нам в Москве, просто исходя из того, что обе стороны должны ответственно подходить к задачам обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности, в том числе".

"Нам надо, к сожалению, фокусироваться на таком, можно сказать, уборочном мероприятии - убирать грязь в двусторонних отношениях, которая накопилась за последние годы, вывозить этот мусор, где-то его каким-то образом перерабатывать. Это достаточно сложно, начиная с нормализации функционирования загранучреждений, которые просто заслоняют собой порой фундаментальную повестку дня", - подчеркнул Рябков.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, РЯБКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]