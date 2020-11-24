Рябков не видит оснований для надежды на динамичное улучшение отношений между РФ и США после 20 января

В Москве не видят оснований для улучшения российско-американских отношений в среднесрочной перспективе вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Кто бы ни оставался в Белом доме после 20 января следующего года, оснований надеяться на динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу", - сказал он, выступая во вторник на заседании президиума Российской академии наук.
"Инерционность подходов к России, которая заложена в доктринальные установки Соединенных Штатов и в целую серию законодательных актов и других инициатив, которые выдвигались в США и прошли через Конгресс, а главное - практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме не оставляет шансов на движение по восходящей линии по крайней мере в среднесрочной перспективе. Это не означает, что российско-американские отношения безнадежны", - отметил замминистра.
Он сказал, что "в российско-американских отношениях появляется целая серия вопросов, а некоторые из них - совершенно неотложного характера, которыми предстоит заниматься любой администрации в Вашингтоне и нам в Москве, просто исходя из того, что обе стороны должны ответственно подходить к задачам обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности, в том числе".
"Нам надо, к сожалению, фокусироваться на таком, можно сказать, уборочном мероприятии - убирать грязь в двусторонних отношениях, которая накопилась за последние годы, вывозить этот мусор, где-то его каким-то образом перерабатывать. Это достаточно сложно, начиная с нормализации функционирования загранучреждений, которые просто заслоняют собой порой фундаментальную повестку дня", - подчеркнул Рябков.
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