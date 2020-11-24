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Дальнее зарубежье 24.11.2020 17:15

Годы президентства Трампа надо воспринимать в ЕС как стимул для изменений - глава минобороны ФРГ

Годы президентства Дональда Трампа в США надо воспринимать в ЕС как стимул для изменений, считает глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Эти годы администрации Трампа должны быть для нас своего рода знаком к тому, чтобы проснуться", - сказала Крамп-Карренбауэр во вторник, выступая на конференции фонда имени Кёрбера в Берлине.

По ее словам, Евросоюз должен стать сильнее и действовать активней.

"Я думаю, что американцы тоже заинтересованы в хороших трансатлантических отношениях", - сказала она.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, США, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]