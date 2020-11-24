Годы президентства Трампа надо воспринимать в ЕС как стимул для изменений - глава минобороны ФРГ

Годы президентства Дональда Трампа в США надо воспринимать в ЕС как стимул для изменений, считает глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Эти годы администрации Трампа должны быть для нас своего рода знаком к тому, чтобы проснуться", - сказала Крамп-Карренбауэр во вторник, выступая на конференции фонда имени Кёрбера в Берлине.
По ее словам, Евросоюз должен стать сильнее и действовать активней.
"Я думаю, что американцы тоже заинтересованы в хороших трансатлантических отношениях", - сказала она.
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