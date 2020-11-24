В ЕС пообещали помощь Афганистану в 1,2 млрд евро, но на своих условиях

ЕС заявил, что подтверждает свою давнюю солидарность и партнерство с народом Афганистана планами оказания этой стране поддержки в 1,2 млрд евро в период 2021-2025 годов в виде долгосрочной и чрезвычайной помощи.
"Тогда как межафганские мирные переговоры уже начались, ужасающее насилие по-прежнему причиняет большие страдания афганскому народу, Афганистан находится на распутье. Афганский народ может рассчитывать на поддержку Европейского союза в обеспечении процветающего и мирного будущего своей страны, но наша поддержка зависит от защиты демократии, прав человека и социального прогресса", - так обусловил эту помощь высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая во вторник на международной донорской конференции по Афганистану, которая проходит в Женеве.
В свою очередь член Еврокомиссии (ЕК) по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен заявила: "Обещание 1,2 млрд евро на следующие четыре года свидетельствует о наших обязательствах перед афганским народом. Наша помощь поддержит программу афганских властей по демократическому, устойчивому развитию и модернизации, помогая вывести людей из нищеты, улучшить управление, уменьшить коррупцию и улучшить повседневную жизнь афганского народа".
В коммюнике ЕК, посвященном женевской конференции по Афганистану, говорится, что значительные финансовые обязательства ЕС демонстрируют непоколебимость Евросоюза в его решимости содействовать строительству мирного, демократического, суверенного и процветающего Афганистана. Но в то же время, отмечается в сообщении, Брюссель "ясно дает понять, что помощь ЕС в целях развития основана на четких условиях и принципах".
Эти условия изложены в документе, написанном в соавторстве ЕС с другими ключевыми международными партнерами страны, которые в совокупности обеспечивают 80% международной помощи Афганистану. Как подтвердили на конференции Боррель и Урпилайнен, поддержка ЕС Афганистану зависит от инклюзивного мирного процесса под руководством самих афганцев.
При этом подчеркивается важность демократического плюрализма, конституционного порядка, институциональной прозрачности и подотчетности, а также верховенства права, дальнейшего развития защиты прав человека и основных свобод, особенно для женщин, детей и меньшинств, включая свободу средств массовой информации.
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