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Дальнее зарубежье 24.11.2020 23:30

В Англии сократят до пяти дней карантин для приезжающих

Власти в Англии приняли решение сократить обязательный 14-дневный карантины для людей, приезжающих из стран, по прибытии из которых требуется данная мера из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили в британском правительстве.

"Министр транспорта Грант Шэппс объявил сегодня, что с 15 декабря 2020 года пассажиры, прибывающие в Англию... будут иметь возможность сдать тест (на коронавирус - ИФ) после пяти дней самоизоляции. При получении негативного результата, они смогут прекратить пребывание в изоляции", - говорится на сайте британского правительства.

До сих пор люди, по прибытии из списка определенных стран, которые, по мнению британских служб здравоохранения, представляют опасность с точки зрения заражения коронавирусом, был обязателен карантин в течение 14 дней.

"Предоставляя возможность людям сдать тест на пятый день, мы поддерживаем туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии", - указал Шэппс.

Он добавил, что новые меры должны позволить "путешествовать свободнее, встречаться со своими близкими и осуществлять международный бизнес".

Введенный ранее в Англии режим изоляции завершится 2 декабря: люди смогут снова покидать дома и встречаться числом не более шести, вновь откроются магазины и спортзалы; власти разрешат заниматься спортом на открытом воздухе. Однако все ограничительные меры вместе с локдауном не закончатся.

В силу вступит унифицированная для всей Англии трехуровневая система ограничений: степень ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном районе Англии. О том, где и какие уровни ограничений введут, премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал объявить в четверг. Он отметил, что больше районов, чем раньше, попадут в категорию с повышенными ограничениями, и принес извинения владельцам коммерческих предприятий за доставленные неудобства.

Он отметил, что усиленная борьба с вирусом на данном этапе даст жителям больше свободы в общении с родственниками и друзьями на Рождество.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АНГЛИЯ, КАРАНТИН, ОСЛАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]