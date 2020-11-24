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ТЭК 24.11.2020 18:34

Казахстан пока не знает маршрута и способа транспортировки нефти в Беларусь

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев пока не знает, удалось ли Минску и Москве согласовать вопрос транспортировки казахстанской нефти через РФ в Беларусь.

"Касательно транспортировки нефти через РФ - это обязательства белорусской стороны. Если в рамках соглашения Белоруссия изъявит желание забрать (нефть и нефтепродукты - ИФ) иным транспортом, мы не будем возражать", - ответил Ногаев на вопрос, будет ли казахстанская нефть транспортироваться в Белоруссию через РФ.

Он уточнил, что в настоящее время между Минском и Нур-Султаном достигнута договоренность об основных принципах поставок нефти и нефтепродуктов.

"Данное соглашение проходит внутригосударственное согласование в министерствах, и по окончании мы намереваемся его подписать", - добавил он.

Министр уточнил, что документ описывает основные принципы.

"Реальное количество нефти и нефтепродуктов, которое будет поставляться в Белоруссию в рамках данного соглашения, будет утверждаться индикативными планами с учетом возможностей и интересов Казахстана", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]