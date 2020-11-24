Китайский юань может продемонстрировать рекордный шестимесячный рост к доллару США, поскольку меры, принятые КНР для сдерживания распространения коронавируса и поддержки восстановления экономики, обеспечили китайской нацвалюте конкурентное преимущество, которое, как рассчитывают инвесторы, сохранится в 2021 году.
Рост юаня, который находился под давлением в начале года, обусловлен тем, что Китай в целом взял под контроль ситуацию с коронавирусом, тогда как ранее являлся эпицентром пандемии.
Инвесторы и аналитики говорят, что способность КНР контролировать кризис здравоохранения и последующее экономическое восстановление заложили основу для ралли номинированных в юанях облигаций и акций, которое ускорилось на фоне президентских выборов в США, пишет Financial Times.
"По всему миру наблюдается аппетит к китайским активам, и я думаю, эта тенденция сохранится", - говорит эксперт BNP Paribas Asset Management Пол Сандху.
Юань укрепился на 8,4% к доллару с начала июня, достигнув 6,585 юаня. Если валюта сохранит позитивную динамику до конца ноября, рост юаня превысит 7,1%, отметку, зафиксированную за шестимесячный период, завершившийся в конце марта 2008 года.
С начала года юань вырос к доллару США более чем на 5,7%.
Росту уверенности в китайской валюте также способствовала победа Джо Байдена на президентских выборах в США, отмечает главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохиюддин.
"Инвесторы ожидают, что администрация Байдена не будет придерживаться такой волатильной политики в отношении пошлин", которая оказывала давление на китайскую нацвалюту в период нахождения на посту президента США Дональда Трампа, сказал эксперт.
Алиев и Путин обсудили исполнение соглашения по Карабаху
В РАЗГОВОРАХ ПУТИНА С ПАШИНЯНОМ И АЛИЕВЫМ ЗАТРОНУТЫ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В КАРАБАХЕ - КРЕМЛЬ
ПУТИН ОБСУДИЛ В РАЗГОВОРАХ С АЛИЕВЫМ И ПАШИНЯНОМ РАБОТУ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ В КАРАБАХЕ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО ОКАЗАНИЮ ГУМПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ - КРЕМЛЬ
Еврокомиссия одобрит в среду контракт на вакцину Moderna - глава ЕК
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,646 тыс. случаев заражений COVID-19, антирекорд погибших - 34
Турцию за 10 месяцев посетило почти два миллиона российских туристов
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Досмотр в Средиземном море турецкого судна в рамках операции IRINI был произведен законно, считают в ЕС
Конте из-за COVID-19 призвал итальянцев воздержаться от посещения горнолыжных курортов в Рождество
Во Франции критикуют полицейских за жесткий разгон стихийного лагеря беженцев в Париже
Трамп: Управление общих служб не определяет следующего президента США
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Вусал Гасымлы: Карабах будет новым драйвером экономического роста в Азербайджане
Caspian Energy Club приступил к созданию представительства в Карабахе.
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты