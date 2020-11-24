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Финансы 24.11.2020 20:15

Китайский юань может продемонстрировать рекордный шестимесячный рост к доллару

Китайский юань может продемонстрировать рекордный шестимесячный рост к доллару США, поскольку меры, принятые КНР для сдерживания распространения коронавируса и поддержки восстановления экономики, обеспечили китайской нацвалюте конкурентное преимущество, которое, как рассчитывают инвесторы, сохранится в 2021 году.

Рост юаня, который находился под давлением в начале года, обусловлен тем, что Китай в целом взял под контроль ситуацию с коронавирусом, тогда как ранее являлся эпицентром пандемии.

Инвесторы и аналитики говорят, что способность КНР контролировать кризис здравоохранения и последующее экономическое восстановление заложили основу для ралли номинированных в юанях облигаций и акций, которое ускорилось на фоне президентских выборов в США, пишет Financial Times.

"По всему миру наблюдается аппетит к китайским активам, и я думаю, эта тенденция сохранится", - говорит эксперт BNP Paribas Asset Management Пол Сандху.

Юань укрепился на 8,4% к доллару с начала июня, достигнув 6,585 юаня. Если валюта сохранит позитивную динамику до конца ноября, рост юаня превысит 7,1%, отметку, зафиксированную за шестимесячный период, завершившийся в конце марта 2008 года.

С начала года юань вырос к доллару США более чем на 5,7%.

Росту уверенности в китайской валюте также способствовала победа Джо Байдена на президентских выборах в США, отмечает главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохиюддин.

"Инвесторы ожидают, что администрация Байдена не будет придерживаться такой волатильной политики в отношении пошлин", которая оказывала давление на китайскую нацвалюту в период нахождения на посту президента США Дональда Трампа, сказал эксперт.

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Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]