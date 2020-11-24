АЖД получат около $3 млн для начала строительства ж/д Барда-Агдам в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству железной дороги Барда-Агдам.

Согласно распоряжению, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) первоначально получит 5 млн манатов ($2,94 млн по текущему курсу) на проектирование и строительство железной дороги Барда-Агдам, протяженностью 45 км.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Кроме того, президент поручил министерству экономики предусмотреть в качестве в госбюджете на 2021 год необходимые финансовые средства для продолжения строительства указанной железной дороги.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Азербайджан с 20 ноября 2020 года восстановил контроль над Агдамским районом, 73% которого было оккупировано Арменией.

Х.Насирзаде