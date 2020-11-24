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Транспорт и связь 24.11.2020 16:46

АЖД получат около $3 млн для начала строительства ж/д Барда-Агдам в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству железной дороги Барда-Агдам.

Согласно распоряжению, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) первоначально получит 5 млн манатов ($2,94 млн по текущему курсу) на проектирование и строительство железной дороги Барда-Агдам, протяженностью 45 км.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Кроме того, президент поручил министерству экономики предусмотреть в качестве в госбюджете на 2021 год необходимые финансовые средства для продолжения строительства указанной железной дороги.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Азербайджан с 20 ноября 2020 года восстановил контроль над Агдамским районом, 73% которого было оккупировано Арменией.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, ПРЕЗИДЕНТ, АЖД, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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