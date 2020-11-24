Во Франции критикуют полицейских за жесткий разгон стихийного лагеря беженцев в Париже

Во Франции раскритиковали полицию за разгон стихийного лагеря беженцев в столице в ночь на вторник при помощи слезоточивого газа, сообщают французские СМИ.
Глава МВД Франции Жерар Дарманен заявил, что "некоторые кадры с разгона незаконного лагеря мигрантов на площади Республики вызывают шок". Он указал, что запросит у полиции доклад о ее действиях.
Мэр Парижа Анна Идальго тоже была шокирована действиями полиции.
"После особенно жестоких и шокирующих мер полиции против беженцев в Париже вчера вечером, я написала сегодня утром министру внутренних дел, чтобы он присоединился к моему решительному осуждению", - написала она в Твиттере.
К мэру Парижа присоединился глава французской демократической конфедерации труда Лоран Берже. Он сказал, что полиция повела себя "скандально и шокирующе".
"Люди мирно заняли площадь с палатками, просто потому что у них проблемы с жильем, они никому не вредят. И тут это вмешательство, которое было абсолютно непропорциональным", - приводит его слова телеканал France 24.
В ночь на вторник стражи порядка начали эвакуацию сотен палаток, разбитых на площади Республики.
Большая часть жителей лагеря - это беженцы из Афганистана. Многие из них поселились в палаточном лагере после того, как неделей ранее их лагерь на севере французской столицы был демонтирован, а в другие места их не переселили.
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