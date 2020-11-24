Конте из-за COVID-19 призвал итальянцев воздержаться от посещения горнолыжных курортов в Рождество

Премьер Италии Джузеппе Конте во вторник призвал жителей страны не отправляться на горнолыжные курорты на рождественские праздники, чтобы не допустить усиления второй волны пандемии коронавируса, сообщают европейские СМИ.
"Мы не можем позволить себе организовывать в стране отдых с горными лыжами, потому что не в состоянии контролировать связанные с этим сферы (на безопасность, связанную с COVID-19 - ИФ)", - сказал Конте.
Большинство итальянских горнолыжных курортов расположены на севере страны, куда традиционно отправляются на Рождество и Новый год многие жители страны целыми семьями.
Власти северных областей Италии, экономика которых сильно зависит от туризма, настаивают, что горнолыжные курорты подготовлены для безопасного катания. В частности, предполагается сократить на 50% максимальное число людей, которые могут подниматься на одном кресельном подъемнике или гондоле, и ввести обязательное ношение масок, онлайн продажу ски-пассов и ряд других мер.
Во французских Альпах и Пиренеях, между тем, также сложилась неопределенная ситуация с работой горнолыжных курортов. Премьер Франции Жан Кастекс во время встречи с представителями этой туристическо-спортивной сферы указал, что "вопрос пока не совсем решен". Он отметил, что все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. В настоящее время курорты в стране закрыты, так как в стране действует общенациональный "локдаун".
В Австрии, которая также является популярным туристическим направлением среди лыжников и сноубордистов, наибольшая часть курортов остается закрытой как минимум до 6 декабря.
В Швейцарии же курорты в большинстве своем заработали, однако - при усиленных мерах безопасности. В частности, введено обязательное ношение маски не только на закрытых подъемниках, но и во время ожидания в очереди.
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