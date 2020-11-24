Новым премьером Литвы стала экс-глава Минфина Шимоните

Сейм Литвы во вторник утвердил новым премьер-министром страны Ингриду Шимоните, которая в 2009-2012 годах возглавляла литовский Минфин.
Кандидатуру непартийной Шимоните на пост премьера предложила правоцентристская коалиция, в которую входят консерваторы, либералы и Партия свободы. У них в сейме 73 мандата из 141.
Выступая в парламенте Шимоните сказала, что будет нести личную ответственность за всех предложенных ею кандидатов в члены правительства.
"Мы в коалиции договорились, что если на кого-то из кабинета упадет тень и он решит не уходить в отставку, то, в соответствии с такой логикой, уйти придется мне самой. Я готова взять на себя эту ответственность", - сказала она.
По ее словам, после одобрения в сейме ее кандидатуры, далее должна быть представлена правительственная программа. Закон требует сделать это за две недели, но она надеется, что процесс пройдет быстрее.
"Сейчас путь совершенно ясен, и это означает, что в течение двух недель должна быть представлена правительственная программа, но я думаю, что нам столько времени не потребуется, правительственная программа должна быть утверждена сеймом, это отдельное голосование, отдельная история, и к этому нужно готовиться", - сказала Шимоните.
Ранее президент страны Гитанас Науседа, представляя в сейме Литвы Шимоните в качестве кандидата в премьеры, отмечал, что первой задачей нового правительства будет контроль за коронавирусом.
"Сегодня на нас ложится неотложная задача - общими усилиями взять под контроль распространение инфекции COVID-19. Мы обязаны работать вместе, чтобы сократить негативные последствия пандемии для системы здравоохранения и экономики, а также для культуры и прочих наиболее пострадавших секторов", - сказал глава государства.
Науседа также заявил, что новый кабинет министров должен добиваться большей социальной справедливости - обеспечивать достаточное финансирование общественных услуг, отменить несправедливые налоговые льготы, сократить неравенство в доходах, повысить финансовую самостоятельность самоуправлений.
"Долгосрочное процветание страны должно основываться на сильных основаниях - последовательном повышении финансирования обороны, активной внешней политике, укреплении энергетической независимости, уважении к верховенству права", - сказал он.
Президент упомянул, что также хотел бы внимания нового правительства к созданию "зеленой Литвы", к инновациям, призвал повышать финансирование научных исследований.
Шимоните была министром финансов в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, работала в правлении Банка Литвы, возглавляла парламентский комитет по аудиту. В парламенте прошлого созыва она входила во фракцию консерваторов, но не являлась членом этой партии.
Она родилась в Вильнюсе, является экономистом по образованию.
Правительство прежнего литовского премьера Саулюса Сквернялиса сложило свои полномочия в середине ноября.
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