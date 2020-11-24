IATA ухудшила июньский прогноз убытков мировых авиакомпаний в 2020-21 гг

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) ухудшила свой июньский прогноз чистого убытка мировых авиакомпаний в 2020-2021 годах, следует из сообщения организации.

По итогам этого года на фоне COVID-кризиса перевозок чистый убыток может составить $118,5 млрд (против июньского прогноза в $84,3 млрд), следующего - $38,7 млрд (против $15,8 млрд).

Пассажиропоток компаний в этом году упадет на 60,5% в сравнении с прошлым годом, до 1,8 млрд человек, считают в IATA. Загрузка кресел уменьшится на 17 процентных пунктов, до 65,5%. Доходы от пассажирских перевозок упадут до $191 млрд, что составляет менее трети от прошлогоднего показателя. При этом доходы от грузовых перевозок, напротив, увеличатся - почти на 15%, до $117,7 млрд.

В следующем году мировой пассажиропоток может составить 2,8 млрд человек, коэффициент загрузки - 72,7%. Исходя из предположения, что к середине 2021 года произойдет открытие границ (либо за счет тестирования, либо за счет растущей доступности вакцины), общие доходы отрасли, как ожидается, вырастут до $459 млрд. Грузовые перевозки, как полагают в IATA, продолжат демонстрировать высокие показатели: доходы в этом сегмента вырастут до $139,8 млрд.

Хотя в 2021 году показатели отрасли улучшатся по сравнению с кризисным 2020 годом, путь к восстановлению, как ожидается, будет долгим и трудным, говорится в сообщении IATA. По ее прогнозу объемы пассажирских перевозок вернутся к уровню 2019 года не ранее 2024 года, причем внутренние рынки восстанавливаются быстрее, чем международные.