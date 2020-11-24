В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,646 тыс. случаев заражений COVID-19, антирекорд погибших - 34

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 646 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 98 тыс. 927, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 187 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 34 человека с коронавирусом (рекордный показатель), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 194.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 65 тыс. 734 человек (+1259 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 999 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 358 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 631,597 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде