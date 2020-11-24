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Здравоохранение 24.11.2020 17:39

В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,646 тыс. случаев заражений COVID-19, антирекорд погибших - 34

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 646 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 98 тыс. 927, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 187 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 34 человека с коронавирусом (рекордный показатель), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 194.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 65 тыс. 734 человек (+1259 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 999 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 358 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 631,597 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]