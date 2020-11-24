Половина кабинета министров Армении подала в отставку, ожидается увольнение еще двух

Шесть из 12 министров кабинета Никола Пашиняна освобождены с должностей после подписанного 9 ноября трехстороннего заявления по Карабаху.

На основе предложений премьер-министра указами президента Армении с должностей освобождены министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, а также министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Во вторник заявление об увольнении представил министр экономики Армении Тигран Хачатрян, указ об освобождении которого президентом Армении пока не подписан.

Свои должности сохраняют министры высокотехнологической промышленности, окружающей среды, территориального управления и инфраструктур, финансов, здравоохранения, юстиции.

Между тем, армянские СМИ сообщают о скором увольнении министров здравоохранения и юстиции.