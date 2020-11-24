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Дальнее зарубежье 24.11.2020 17:53

Более 50% республиканцев проголосует за Трампа, если он баллотируется на выборах 2024 года - опрос

54% республиканцев отдали бы голос за президента США Дональда Трампа, если он бы выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2024 года, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией Morning Consult и изданием Politico.

При этом 12% поддержали бы кандидатуру нынешнего вице-президента США Майка Пенса, а 8% сына Трампа - Дональда Трампа-младшего.

Также 68% опрошенных считают, что Трамп прислушивается к нуждам рядовых членов Республиканской партии - против 20% респондентов, которые сказали подобное о республиканцах, заседающих в Конгрессе США. 71% полагает, что президент действует эффективнее республиканцев-конгрессменов, и также 71% уверены, что Трамп привержен интересам США.

Однако 25% респондентов придерживаются точки зрения, что республиканцы в Конгрессе опасаются политического влияния Трампа.

Опрос проводился 21 - 23 ноября среди 669 республиканцев - зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет не более четырех процентных пункта.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб (GSA) сообщило федеральным ведомствам в понедельник вечером следующее: GSA установило, что демократ Джо Байден является победителем президентских выборов. Согласно письму главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова официально начать процесс передачи власти.

Однако Трамп позднее Трамп заявил, что решение GSA начать официальный процесс передачи власти Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах, не влияет на продолжение попыток его команды добиться пересмотра результатов голосования.

"Какое отношение имеет разрешение GSA на предварительную работу с демократами к продолжению наших различных дел относительно того, что будет признано самыми коррумпированными выборами в американской политической истории? Мы идем полным ходом вперед. Никогда не уступим фальшивым бюллетеням и Dominion (компания Dominion Voting Systems, поставляющая машины для голосования - ИФ)", - заявил Трамп в Twitter.

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Тэги: США, ТРАМП, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ПОДДЕРЖКА


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