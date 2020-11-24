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Дальнее зарубежье 24.11.2020 22:27

Досмотр в Средиземном море турецкого судна в рамках операции IRINI был произведен законно, считают в ЕС

Инспекция 22 ноября торгового судна под турецким флагом в Средиземном море военными операции ЕС IRINI проходило в соответствии с международной процедурой, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Учитывая навигационный режим этого судна, операция IRINI имела разумные основания подозревать, что оно могло действовать в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия (в Ливию)", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В документе объясняется, что, прежде чем досмотреть турецкое судно, как это предусмотрено резолюцией 2292 (2016) Совбеза ООН, операция IRINI предприняла попытки заручиться согласием государства флага, направив МИД Турции уведомление за 4 часа в соответствии с международной морской практикой.

IRINI даже согласилась продлить это уведомление на дополнительный час по запросу посольства Турции в Риме, где находится штаб-квартира операции, уточняют в Брюсселе. Не получив ответа от Турции по прошествии истекшего времени, военнослужащие IRINI поднялись на борт судна и "проинспектировали его в соответствии с процедурами, согласованными на международном уровне, включая процедуры НАТО".

Представитель ЕВС заверяет, что абордажная группа операции IRINI действовала с высочайшим профессионализмом, и за все время операции не было зарегистрировано ни одного инцидента.

Позже досмотр был остановлен, "когда Турция официально и с опозданием уведомила операцию IRINI о своем отказе дать разрешение на инспекцию судна". К тому времени, поясняется в коммюнике, инспекция не обнаружила никаких доказательств наличия на борту запрещенных грузов, и судно было допущено к продолжению своего маршрута.

В Брюсселе в связи с этим инцидентом напомнили, что операция EUNAVFOR MED IRINI уполномочена Евросоюзом способствовать соблюдению эмбарго на поставки оружия Ливии в соответствии с резолюциями 2292 (2016) и 2526 (2020) Совбеза ООН. "Эти резолюции являются обязательными для всех государств-членов ООН, включая Турецкую Республику. Кроме того, резолюция 2292 (2016) Совета Безопасности ООН призывает все государства флага сотрудничать с инспекциями", - сказано в сообщении ЕВС.

В нем подчеркивается, что мандат операции IRINI в настоящее время как никогда важен для обеспечения жизнеспособности соглашения о прекращении огня от 23 октября и восстановления мира и стабильности в Ливии.

Ранее сообщалось, что фрегат Германии, задействованный в операции ЕС IRINI в Средиземном море, совершил перехват турецкого сухогруза с гуманитарной помощью для Ливии.

По утверждениям турецкой стороны, задержание было незаконным.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, СУДНО, ДОСМОТР


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