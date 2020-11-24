РФ и КНР способны быстро ликвидировать возможные последствия COVID-19 и нарастить экономическое сотрудничество - Новак

Россия нацелена на расширение двухстороннего экономического взаимодействия с Китаем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ, во вторник в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Сопредседателем со стороны КНР стал заместитель премьера Госсовета страны Хань Чжэн. Стороны подробно обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой, электроэнергетической, угольной сфере, развитии возобновляемых источников энергии и определили дальнейшие направления работы.
"Уверен, наши страны имеют все возможности в сжатые сроки ликвидировать возможные негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции и обеспечить рост экономического взаимодействия", - подчеркнул Новак.
В ходе заседания вице-премьер отметил что Россия остается ведущим поставщиком нефти в Китай - в 2019 году туда было поставлено 66 млн тонн сырья. "Что касается газовой сферы, то здесь с момента запуска газопровода "Сила Сибири" в Китай уже поставлено около 3,5 млрд куб. м газа. Растёт и экспорт угля: в 2019 году поставки угля из России в КНР выросли на 19% - до 32,8 млн т, а за первое полугодие 2020 года - на 10% - до 16,25 млн т. Экспорт электроэнергии в то же время стабилизировался на уровне 3,1 млрд кВт.ч", - перечислил он.
Стороны отметили важную роль энергетических проектов России и КНР, таких как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", поставки нефти по трубопроводу Сковородино - Мохэ, проекты по совместной добыче нефти, газа и их переработке, а также новые проекты в атомной сфере на территории Китая.
По итогам заседания стороны подписали протокол.
"Вице-премьеры выразили удовлетворённость укреплением российско-китайских отношений стратегического характера в энергетической сфере и договорились способствовать их дальнейшему развитию", - говорится в пресс-релизе.
Предыдущее заседание российско-китайской межправкомиссии состоялось в сентябре 2019 года в Пекине. В повестку прошлой встречи вошли вопросы транспортировки нефти из РФ в Китай по отводу от ВСТО Сковородино-Мохэ, финансирование проекта "Арктик СПГ 2", проект АЭС "Сюйдапу", а также сотрудничество российских нефтяных компаний с китайскими по проектам на шельфе суше РФ и расширение партнерства в сфере нефтесервисных услуг.
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