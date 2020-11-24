Биткойн превысил $19 тыс. впервые за 3 года

Курс биткойна во вторник продолжил рост и поднялся выше отметки в $19 тыс. впервые за последние три года.
Криптовалюта торгуется сейчас в районе $19,385 тыс., что на 5,2% превышает уровень на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. Это очень близко к историческому максимуму в $19,783 тыс., который был зафиксирован в декабре 2017 года.
С начала текущего года криптовалюта подорожала примерно в 2,7 раза, в том числе за последний месяц ее цена поднялась более чем на 50%. Это ралли привлекло внимание широкого круга людей, включая крупных инвесторов, что поддержало дальнейший рост покупок.
Ожидается, что рост стоимости криптовалюты продолжится, поскольку она используется в рамках хеджирования от инфляции, отмечает Trading Economics.
Котировки декабрьских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME во вторник растут на 5,5% - до $19,425 тыс.
Тем не менее, история показывает, насколько волатильны цены на биткойн. В марте котировки падали до $3,867 тыс. - более чем на 60% относительно конца прошлого года, что было обусловлено общим негативом на мировых рынках из-за пандемии COVID-19.
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