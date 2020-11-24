Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира британским лордом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию мира членом британской палаты лордов Уильямом Дэвидом Тримблом, сообщает издание Jerusalem Post.
По данным издания, лидеры государств номинированы на Нобелевскую премию за заключение мирного соглашения, которое положило начало нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
Отмечается, что о номинации сообщено во вторник. Поскольку сам Тримбл в 1998 году был лауреатом на Нобелевскую премию мира в 1998 году за усилия в решении конфликта в Северной Ирландии, офис Нетаньяху полагает, что Нобелевский комитет с большей вероятностью рассмотрит номинацию.
В случае, если Нетаньяху получит премию, он станет четвертым гражданином Израиля, когда-либо получившим премия с ее первого вручения в 1901 году.
В середине сентября в Вашингтоне состоялась церемония подписания соглашения о нормализации связей Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Позже Израиль и ОАЭ ратифицировали соглашение.
До этого с Израилем устанавливали дипотношения только две арабских страны - Египет в 1979 году и Иордания в 1994 году.
В 1978 года тогдашний президент Египта Анвар Садат и премьер Израиля Менахем Бегин были удостоены Нобелевской премии мира за подготовку и заключение основополагающих соглашений с Израилем.
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