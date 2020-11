Фондовый рынок США растет на оптимизме по поводу начала передачи власти в США

Американские фондовые индексы повышаются во вторник на оптимизме в связи с началом передачи власти в США.

Как отмечает MarketWatch, индекс Dow Jones может протестировать уровень 30000 пунктов.

Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщает CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

"Хотя результаты выборов не были серьезной угрозой для рынка, устранение потенциальной опасности политического хаоса ободряет инвесторов", - считает главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло, которого цитирует MarketWatch.

Помимо этого, поддержку рынкам оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

Накануне рынок акций США вырос на новостях, касающихся разработки вакцин от коронавируса. Индекс Dow Jones поднялся на 1,12%, S&P 500 - на 0,56%. Nasdaq прибавил 0,22%.

В понедельник британская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc сообщила, что разрабатываемая ею вакцина от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в США остается на рекордно высоком уровне. По состоянию на воскресенье, среднее число новых случаев заражения за последние семь дней в стране достигло 170,9 тыс., пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Во вторник инвесторы ожидают публикации ноябрьского значения индекса доверия потребителей США, который рассчитывается Conference Board.

Акции Best Buy Co. Inc. дешевеют на 3%, несмотря на то, что американский ритейлер электроники в третьем квартале 2021 финансового года получил прибыль, выручку и сопоставимые продажи выше ожиданий аналитиков.

Котировки Tiffany & Co. повышаются на 0,1%. Сеть торговли ювелирными изделиями в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 52%, в том числе за счет существенного скачка продаж в материковом Китае.

Акции производителей конопли дорожают на фоне надежд на декриминализацию марихуаны при Байдене. Котировки канадской Aurora Cannabis подскочили на 23,7% на торгах в Нью-Йорке, Canopy Growth Corp. - на 8,2%, Tilray Inc. - на 14%.

Цена бумаг Hormel Foods Corp. снижается на 1,6%. Американская продовольственная компания по итогам четвертого финансового квартала отчиталась о чистой прибыли в $0,43 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $0,44 на акцию.

Котировки Burlington Stores Inc. снижаются на 1,4%, хотя ритейлер одежды в третьем квартале получил скорректированную прибыль на уровне $0,29, что на $0,13 больше прогноза аналитиков. Сопоставимые продажи Burlington упали на 11%, в то время как аналитики ожидали падения на 16,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:40 поднялся на 289,51 пункта (0,98%) и составил 29880,78 пункта.

Standard & Poors 500 вырос на 20,95 пункта (0,59%) - до 3598,49 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 8,86 пункта (0,07%) и составил 11889,49 пункта.