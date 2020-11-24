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ТЭК 24.11.2020 19:20

Цены на нефть обновили максимумы с марта, Brent торгуется выше $47 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на торгах во вторник, достигнув максимальных отметок с начала марта на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

При этом Brent торгуется вблизи максимального уровня с 6 марта, отмечает Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 во вторник составляет $47,31 за баррель, что на $1,25 (2,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent впервые с 6 марта превысила отметку в $47 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,37 за баррель, что на $1,31 (3,04%) выше уровня предыдущих торгов. Контракт также торгуется на максимальных отметках с 6 марта.

Трейдеры делают ставку на то, что восстановление туризма и других энергоемкие отраслей промышленности ускорится в 2021 году, если пандемию коронавируса удастся взять под контроль, пишет газета Financial Times.

В понедельник стало известно, что вакцина британской AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer Inc. и германская BioNTech еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

По словам аналитиков британской нефтетрейдинговой компании PVM Oil, трейдеры во все большей степени рассматривают перспективы появления вакцин в качестве фактора, способного в корне изменить ситуацию в энергетическом секторе, хотя цены по-прежнему остаются гораздо ниже уровня вблизи $70 за баррель, которые наблюдались до пандемии.

"Борьба с коронавирусом усиливается и еженедельно становиться все более успешной", - цитирует FT аналитика PVM Тамаш Варга.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Между тем Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти. По мнению главного аналитика по нефтяному рынку Oanda Джеффри Хейли, которого цитирует S&P Global Platts, эта новость также поддерживает нефтяные цены, поскольку Дональд Трамп "дает дорогу администрации Байдена, что воспринимается как благоприятный для торговли фактор".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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