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Дальнее зарубежье 24.11.2020 19:45

Байден: выборы в США закончились, нужно сотрудничать, а не "демонизировать" оппонентов

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о победе на выборах, во вторник призвал прекратить политические разногласия и работать вместе над улучшением ситуации в стране.

"Выборы окончены. Пришло время отложить в сторону партийные предпочтения и риторику, демонизирующую друг друга", - написал он в Twitter.

"Нам нужно объединиться", - добавил он.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб (GSA) сообщило федеральным ведомствам в понедельник вечером следующее: GSA установило, что Байден является победителем президентских выборов. Согласно письму главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова официально начать процесс передачи власти.

Однако позднее президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что решение GSA начать официальный процесс передачи власти Байдену не влияет на продолжение попыток его, Трампа, команды добиться пересмотра результатов голосования.

Позднее Трамп высоко оценил работу GSA и его руководителя Эмили Мерфи, но при этом подчеркнул, что решение о том, кто будет следующим главой государства, не находится в компетенции этого ведомства. Трамп отметил, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.

"Мы будем продолжать в том же духе. (...) Я верю, что мы победим!", - написал Трамп в Twitter.

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Тэги: США, БАЙДЕН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]