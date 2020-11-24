Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о победе на выборах, во вторник призвал прекратить политические разногласия и работать вместе над улучшением ситуации в стране.
"Выборы окончены. Пришло время отложить в сторону партийные предпочтения и риторику, демонизирующую друг друга", - написал он в Twitter.
"Нам нужно объединиться", - добавил он.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб (GSA) сообщило федеральным ведомствам в понедельник вечером следующее: GSA установило, что Байден является победителем президентских выборов. Согласно письму главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова официально начать процесс передачи власти.
Однако позднее президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что решение GSA начать официальный процесс передачи власти Байдену не влияет на продолжение попыток его, Трампа, команды добиться пересмотра результатов голосования.
Позднее Трамп высоко оценил работу GSA и его руководителя Эмили Мерфи, но при этом подчеркнул, что решение о том, кто будет следующим главой государства, не находится в компетенции этого ведомства. Трамп отметил, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.
"Мы будем продолжать в том же духе. (...) Я верю, что мы победим!", - написал Трамп в Twitter.
Алиев и Путин обсудили исполнение соглашения по Карабаху
В РАЗГОВОРАХ ПУТИНА С ПАШИНЯНОМ И АЛИЕВЫМ ЗАТРОНУТЫ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В КАРАБАХЕ - КРЕМЛЬ
ПУТИН ОБСУДИЛ В РАЗГОВОРАХ С АЛИЕВЫМ И ПАШИНЯНОМ РАБОТУ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ В КАРАБАХЕ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО ОКАЗАНИЮ ГУМПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ - КРЕМЛЬ
Фондовый рынок США растет на оптимизме по поводу начала передачи власти в США
Глава Минэнерго Казахстана подтвердил перенес капремонта на Тенгизе на 2021г из-за пандемии
Китайский юань может продемонстрировать рекордный шестимесячный рост к доллару
Еврокомиссия одобрит в среду контракт на вакцину Moderna - глава ЕК
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,646 тыс. случаев заражений COVID-19, антирекорд погибших - 34
Турцию за 10 месяцев посетило почти два миллиона российских туристов
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Трамп: Управление общих служб не определяет следующего президента США
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Вусал Гасымлы: Карабах будет новым драйвером экономического роста в Азербайджане
Caspian Energy Club приступил к созданию представительства в Карабахе.
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты