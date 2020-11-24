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Регион 24.11.2020 21:16

Хаменеи отверг возможность диалога между Ираном и США

Руководитель Исламской республики Иран Али Хаменеи считает, что, несмотря на смену власти в США, перспектив в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном нет.

"Однажды мы пытались встать на путь отмены санкций и переговоров, но это ни к чему не привело", - цитирует Хаменеи газета The Daily Star.

Он отметил, что Тегерану непонятно, почему американские власти продолжают вести подобную политику.

Ранее представители руководства Ирана неоднократно заявляли, что их не интересует, кто станет следующим президентом США, но они будут внимательно следить за шагами новой американской администрации.

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Тэги: ИРАН, США, ДИАЛОГ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]