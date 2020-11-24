Хаменеи отверг возможность диалога между Ираном и США

Руководитель Исламской республики Иран Али Хаменеи считает, что, несмотря на смену власти в США, перспектив в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном нет.
"Однажды мы пытались встать на путь отмены санкций и переговоров, но это ни к чему не привело", - цитирует Хаменеи газета The Daily Star.
Он отметил, что Тегерану непонятно, почему американские власти продолжают вести подобную политику.
Ранее представители руководства Ирана неоднократно заявляли, что их не интересует, кто станет следующим президентом США, но они будут внимательно следить за шагами новой американской администрации.
Алиев и Путин обсудили исполнение соглашения по Карабаху
В РАЗГОВОРАХ ПУТИНА С ПАШИНЯНОМ И АЛИЕВЫМ ЗАТРОНУТЫ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В КАРАБАХЕ - КРЕМЛЬ
ПУТИН ОБСУДИЛ В РАЗГОВОРАХ С АЛИЕВЫМ И ПАШИНЯНОМ РАБОТУ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ В КАРАБАХЕ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО ОКАЗАНИЮ ГУМПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ - КРЕМЛЬ
Фондовый рынок США растет на оптимизме по поводу начала передачи власти в США
Глава Минэнерго Казахстана подтвердил перенес капремонта на Тенгизе на 2021г из-за пандемии
Китайский юань может продемонстрировать рекордный шестимесячный рост к доллару
Еврокомиссия одобрит в среду контракт на вакцину Moderna - глава ЕК
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,646 тыс. случаев заражений COVID-19, антирекорд погибших - 34
Турцию за 10 месяцев посетило почти два миллиона российских туристов
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Трамп: Управление общих служб не определяет следующего президента США
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Вусал Гасымлы: Карабах будет новым драйвером экономического роста в Азербайджане
Caspian Energy Club приступил к созданию представительства в Карабахе.
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты