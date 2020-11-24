Алиев и Путин обсудили исполнение соглашения по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
"В ходе телефонного разговора обсуждалась реализация совместного заявления президента Азербайджана, президента России и премьер-министра Армении от 10 ноября. Стороны выразили удовлетворение соблюдающимся режимом прекращения огня и установлением тесных отношений между руководством российской миротворческой миссии руководством соответствующими структурами Азербайджана", - отмечается в сообщении.
Главы государств также обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи азербайджанскому и армянскому населению.
"В ходе беседы были обсуждены вопросы строительства транспортной инфраструктуры и открытия транспортных коммуникаций в соответствии с пунктами Совместного заявления от 10 ноября. Они выразили уверенность в том, что в регионе будет обеспечен прочный мир", - говорится в сообщении.
А. Мамедов
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