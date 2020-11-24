Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0137 RUR   0.0224 GBR   2.2658 TRY   0.2153

Цена на нефть

23.11 $/bbl   WTI 43.06 0.64 Brent 46.06 1.10

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 24.11.2020 21:38

Алиев и Путин обсудили исполнение соглашения по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора обсуждалась реализация совместного заявления президента Азербайджана, президента России и премьер-министра Армении от 10 ноября. Стороны выразили удовлетворение соблюдающимся режимом прекращения огня и установлением тесных отношений между руководством российской миротворческой миссии руководством соответствующими структурами Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Главы государств также обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи азербайджанскому и армянскому населению.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы строительства транспортной инфраструктуры и открытия транспортных коммуникаций в соответствии с пунктами Совместного заявления от 10 ноября. Они выразили уверенность в том, что в регионе будет обеспечен прочный мир", - говорится в сообщении.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Азербайджан обеспечит охрану христианских храмов в Карабахе - Алиев Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом - СМИ Алиев и Путин обсудили ситуацию в зоне боевых действий в Карабахе - пресс-служба президента Азербайджана Эрдоган Путину: Турция предлагает свой вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе Путин и Алиев обсудили Нагорный Карабах, диалог будет продолжен - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]