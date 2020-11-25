Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район - Минобороны

Азербайджанская армия в ночь на среду вступила в Кельбаджарский район, сообщает Минобороны Азербайджана.
“Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской, РФ и премьер-министром Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.
Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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