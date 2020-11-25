Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район - Минобороны

Азербайджанская армия в ночь на среду вступила в Кельбаджарский район, сообщает Минобороны Азербайджана.

“Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской, РФ и премьер-министром Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде