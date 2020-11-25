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Карабахский конфликт 25.11.2020 01:10

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район - Минобороны

Азербайджанская армия в ночь на среду вступила в Кельбаджарский район, сообщает Минобороны Азербайджана.

“Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской, РФ и премьер-министром Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КЕЛЬБАДЖАР, АРМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]