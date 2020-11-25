Туркменистан продолжит сотрудничать с Афганистаном по вопросам безопасности - вице-премьер

Туркменистан привержен содействию борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью, для чего необходим сплоченный и стратегический подход, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.
Выступая на конференции высокого уровня по Афганистану в Женеве Мередов подчеркнул эффективность туркмено-афганского партнёрства по данному направлению. В частности, вице-премьер выделил результативную работу совместной туркмено-афганской комиссии по сотрудничеству в области безопасности, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана.
Вице-премьер озвучил призыв Туркменистана к расширению регионального и глобального взаимодействия на фоне растущего риска радикального терроризма. В данной связи Мередов подчеркнул приверженность Туркменистана реализации контртеррористической стратегии ООН на всех уровнях - глобальном, региональном и национальном.
Мередов также отметил, что Туркменистан приветствует и поддерживает вовлечение Афганистана во все региональные действия по вопросам безопасности.
"Туркменистан поддерживает межафганские переговоры, стартовавшие в Дохе, о восстановлении мира в Афганистане, и выражает убежденность в эффективности дипломатических и политических инструментов. Он также готов оказывать содействие переговорному процессу путем предоставления своего политического пространства", - сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства.
Он также отметил, что правительства Туркменистана и Афганистана поддерживают активный диалог, что вносит важный вклад в развитие двустороннего и регионального сотрудничества по достижению мира, стабильности и безопасности.
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