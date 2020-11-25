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СНГ 25.11.2020 11:02

Туркменистан продолжит сотрудничать с Афганистаном по вопросам безопасности - вице-премьер

Туркменистан привержен содействию борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью, для чего необходим сплоченный и стратегический подход, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Выступая на конференции высокого уровня по Афганистану в Женеве Мередов подчеркнул эффективность туркмено-афганского партнёрства по данному направлению. В частности, вице-премьер выделил результативную работу совместной туркмено-афганской комиссии по сотрудничеству в области безопасности, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Вице-премьер озвучил призыв Туркменистана к расширению регионального и глобального взаимодействия на фоне растущего риска радикального терроризма. В данной связи Мередов подчеркнул приверженность Туркменистана реализации контртеррористической стратегии ООН на всех уровнях - глобальном, региональном и национальном.

Мередов также отметил, что Туркменистан приветствует и поддерживает вовлечение Афганистана во все региональные действия по вопросам безопасности.

"Туркменистан поддерживает межафганские переговоры, стартовавшие в Дохе, о восстановлении мира в Афганистане, и выражает убежденность в эффективности дипломатических и политических инструментов. Он также готов оказывать содействие переговорному процессу путем предоставления своего политического пространства", - сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что правительства Туркменистана и Афганистана поддерживают активный диалог, что вносит важный вклад в развитие двустороннего и регионального сотрудничества по достижению мира, стабильности и безопасности.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, АФГАНИСТАН, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]