Байден в первые 100 дней у власти планирует провести иммиграционную реформу, отменить указы Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

"Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC.

"Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми (...), которые подписал президент (Трамп), "- отметил он.

Байден заявил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили "немедленную помощь", хотя и не уточнил, как он это сделает.

"Это больше, чем просто финансовый кризис, это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей", - сказал он.

Байден также отметил, что не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", - сказал он.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб (GSA) установило, что Байден является победителем президентских выборов. Согласно письму главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова официально начать процесс передачи власти.

Однако позднее президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что это решение GSA влияет на продолжение попыток команды нынешнего президента добиться пересмотра результатов голосования.