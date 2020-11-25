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Дальнее зарубежье 25.11.2020 10:47

Байден подтвердил, что ему предложили брифинги по разведке

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что ему предложили брифинги по разведке, но пока он в них не участвовал.

"Предложение было", - цитируют Байдена журналисты его пула.

Однако, отметил он, на данный момент такой встречи не было.

"Мы будем проводить их на регулярной основе", - добавил Байден.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом дал разрешение на предоставление Байдену доступа к письменному ежедневному президентскому брифингу.

Сообщается, что день, когда Байден получит первый такой документ, согласовывается.

Ежедневный президентский брифинг - это документ, который составляется сотрудниками разведслужб. В нем излагаются основные угрозы и разведывательные данные.

Этот документ ежедневно представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.

Ранее издание Politico отмечало, что кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]