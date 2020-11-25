Байден подтвердил, что ему предложили брифинги по разведке

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что ему предложили брифинги по разведке, но пока он в них не участвовал.
"Предложение было", - цитируют Байдена журналисты его пула.
Однако, отметил он, на данный момент такой встречи не было.
"Мы будем проводить их на регулярной основе", - добавил Байден.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом дал разрешение на предоставление Байдену доступа к письменному ежедневному президентскому брифингу.
Сообщается, что день, когда Байден получит первый такой документ, согласовывается.
Ежедневный президентский брифинг - это документ, который составляется сотрудниками разведслужб. В нем излагаются основные угрозы и разведывательные данные.
Этот документ ежедневно представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.
Ранее издание Politico отмечало, что кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз.
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