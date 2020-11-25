Байден обратится к гражданам США в преддверии Дня Благодарения

Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах США, выступит с речью на День благодарения, сообщает его переходная команда в пресс-релизе.
Байден в своем выступлении в среду заявит, что "мы можем и будем вместе преодолевать нынешний кризис".
Выступление будет транслироваться в прямом эфире из Уилмингтона (штат Делавэр).
Ранее президент США Дональд Трамп перед наступающим Днем благодарения провел церемонию "помилования" индейки по кличке "Корн" (Кукуруза).
День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 26 ноября.
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