Байден обратится к гражданам США в преддверии Дня Благодарения

Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах США, выступит с речью на День благодарения, сообщает его переходная команда в пресс-релизе.

Байден в своем выступлении в среду заявит, что "мы можем и будем вместе преодолевать нынешний кризис".

Выступление будет транслироваться в прямом эфире из Уилмингтона (штат Делавэр).

Ранее президент США Дональд Трамп перед наступающим Днем благодарения провел церемонию "помилования" индейки по кличке "Корн" (Кукуруза).

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 26 ноября.