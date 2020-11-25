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Дальнее зарубежье 25.11.2020 10:19

Байден обратится к гражданам США в преддверии Дня Благодарения

Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах США, выступит с речью на День благодарения, сообщает его переходная команда в пресс-релизе.

Байден в своем выступлении в среду заявит, что "мы можем и будем вместе преодолевать нынешний кризис".

Выступление будет транслироваться в прямом эфире из Уилмингтона (штат Делавэр).

Ранее президент США Дональд Трамп перед наступающим Днем благодарения провел церемонию "помилования" индейки по кличке "Корн" (Кукуруза).

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 26 ноября.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]