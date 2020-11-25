Приоритетная задача в Гонконге - восстановление конституционного порядка, считает глава администрации

Восстановление конституционного порядка является приоритетной задачей в Гонконге, заявила глава городской администрации Кэрри Лэм.
"За последний год или около того Гонконг столкнулся с самыми серьезными политическими проблемами со времени своего возвращения в лоно родины. Одним из наших неотложных приоритетов является восстановление ... конституционного порядка и вывод политической системы из хаоса", - сказала она, выступая в законодательном собрании с ежегодным обращением.
Лэм сообщила, что правительство проведет широкую разъяснительную кампанию среди населения "для улучшения понимания положения о верховенстве закона".
Она обвинила иностранные правительства во вмешательстве в дела Гонконга, которые, по ее словам, являются внутренними делами Китая, и в том, что такие действия ставят под угрозу национальную безопасность города.
В 2020 году в Гонконге наблюдались массовые протесты с требованиями демократических изменений вплоть до провозглашения независимости.
В июне текущего года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял Закон о национальной безопасности Гонконга.
Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.
Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран.
Азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район с 2 направлений - Минобороны
Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район - Минобороны
AzerGold на днях начнет добычу золота на месторождении Агйохуш на западе Азербайджана
Азербайджан в конце 2020 года начнет коммерческие поставки газа в Европу по газопроводу TAP – Минэнерго
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 60 млн, жертв - 1,39 млн - университет Хопкинса
Открытый чемпионат Австралии по теннису может быть отложен - чиновник
Еврокомиссия одобрит в среду контракт на вакцину Moderna - глава ЕК
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Кельбаджар обладает богатыми природными ресурсами и туристическим потенциалом
Кадровые изменения в AccessBank-е
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты