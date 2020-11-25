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Дальнее зарубежье 25.11.2020 10:32

Приоритетная задача в Гонконге - восстановление конституционного порядка, считает глава администрации

Восстановление конституционного порядка является приоритетной задачей в Гонконге, заявила глава городской администрации Кэрри Лэм.

"За последний год или около того Гонконг столкнулся с самыми серьезными политическими проблемами со времени своего возвращения в лоно родины. Одним из наших неотложных приоритетов является восстановление ... конституционного порядка и вывод политической системы из хаоса", - сказала она, выступая в законодательном собрании с ежегодным обращением.

Лэм сообщила, что правительство проведет широкую разъяснительную кампанию среди населения "для улучшения понимания положения о верховенстве закона".

Она обвинила иностранные правительства во вмешательстве в дела Гонконга, которые, по ее словам, являются внутренними делами Китая, и в том, что такие действия ставят под угрозу национальную безопасность города.

В 2020 году в Гонконге наблюдались массовые протесты с требованиями демократических изменений вплоть до провозглашения независимости.

В июне текущего года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял Закон о национальной безопасности Гонконга.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]