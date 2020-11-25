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ТЭК 25.11.2020 09:36

Нефтяные цены продолжают расти после достижения максимумов с начала марта, Brent - $48,29 за баррель

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в среду составляет $48,29 за баррель, что на $0,43 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,8 (3,9%) - до $47,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,28 за баррель, что на $0,37 (0,82%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $1,85 (4,3%) - до $44,91 за баррель.

Оба контракта завершили торги на максимальном с 5 марта уровне, отмечает MarketWatch.

Помимо этого, ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса.

"Рынок, уставший от месяцев пессимизма и трудностей, видит свет в конце туннеля, несмотря на то что внедрение вакцины будет продолжаться по меньшей мере следующие два-три квартала", - сказала S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.

Аналитики ANZ отмечают, что новости о начале периода передачи власти в США Джо Байдену и возможном назначении бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов страны снизили политическую неуверенность и поддержали рынки.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

"Я считаю, что альянс перестрахуется и продлит текущие сокращения добычи по меньшей мере еще на один квартал в следующем году. Однако на фоне недавнего скачка цен обсуждения между министрами могут быть сложными", - считает Вандана Хари.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 19:30.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]