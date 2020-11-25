Азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район с 2 направлений - Минобороны

Азербайджанская армия в среду вошла в Кельбаджарский район с двух направлений, заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
«Подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджар с двух направлений. Это село Тоганалы Гейгельского района и Дашкесанское направление. В настоящее время движение наших подразделений продолжается, и наши части будут идти в обозначенные точки по заданным маршрутам. Азербайджанская армия получит полный контроль над Кельбаджаром», - сказал Даргяхлы журналистам в среду.
По его словам, в ночь на 25 ноября в районе велись инженерные работы, в результате чего территории, дороги и труднопроходимые горные дороги очищены от мин.
«Созданы все необходимые условия для переброски боевых машин и личного состава в Кельбаджар. Как известно, Кельбаджар - высокогорный район, высота над уровнем моря составляет почти 3,5 тыс. метров. Наши подразделения продвинутся к государственной границе между Азербайджаном и Арменией и займут позиции на высоте», - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, Кельбаджарский район возвращен под контроль Азербайджана на основании трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России, а также премьера Армении.
Х.Насирзаде
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