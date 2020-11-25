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Оборона 25.11.2020 09:40

Азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район с 2 направлений - Минобороны

Азербайджанская армия в среду вошла в Кельбаджарский район с двух направлений, заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджар с двух направлений. Это село Тоганалы Гейгельского района и Дашкесанское направление. В настоящее время движение наших подразделений продолжается, и наши части будут идти в обозначенные точки по заданным маршрутам. Азербайджанская армия получит полный контроль над Кельбаджаром», - сказал Даргяхлы журналистам в среду.

По его словам, в ночь на 25 ноября в районе велись инженерные работы, в результате чего территории, дороги и труднопроходимые горные дороги очищены от мин.

«Созданы все необходимые условия для переброски боевых машин и личного состава в Кельбаджар. Как известно, Кельбаджар - высокогорный район, высота над уровнем моря составляет почти 3,5 тыс. метров. Наши подразделения продвинутся к государственной границе между Азербайджаном и Арменией и займут позиции на высоте», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Кельбаджарский район возвращен под контроль Азербайджана на основании трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России, а также премьера Армении.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КЕЛЬБАДЖАР, АРМИЯ


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Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район - Минобороны

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]