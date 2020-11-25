AzerGold увеличил уставный капитал на 67,6%

ЗАО «AzerGold» увеличило уставный капитал на 67,6% - до 62 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

«Постановлением кабинета министров внесены изменения в Устав AzerGold. Согласно этим изменениям, уставный капитал общества увеличен с 37 млн манатов до 62 млн манатов», - отметили в кабмине.

При этом изменился номинал акции. В частности, номинал акции увеличился с 18,5 манат за ценную бумагу до 31 манат.

Уставный капитал разделен на 2 млн акций.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

А.Азизов