AzerGold увеличил уставный капитал на 67,6%

ЗАО «AzerGold» увеличило уставный капитал на 67,6% - до 62 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.
«Постановлением кабинета министров внесены изменения в Устав AzerGold. Согласно этим изменениям, уставный капитал общества увеличен с 37 млн манатов до 62 млн манатов», - отметили в кабмине.
При этом изменился номинал акции. В частности, номинал акции увеличился с 18,5 манат за ценную бумагу до 31 манат.
Уставный капитал разделен на 2 млн акций.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.
А.Азизов
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