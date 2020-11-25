AccessBank объявил об изменениях в руководстве банка

Председатель правления азербайджанского AccessBank Анар Гасанов уйдет с должности в конце декабря 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
«Гасанов покинет свой пост в конце декабря 2020 года. После ухода Гасанова, обязанности председателя правления будут переданы первому заместителю председателя правления банка Евгении Гашикулиной до тех пор, пока новый председатель не будет выбран и утвержден акционерами банка и Центральным банком Азербайджана», - сообщили в банке.
Гасанов был одним из первых сотрудников банка еще в 2002 году и был назначен председателем правления в 2018 году.
В банковских кругах агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что с января 2021 года Гасанов возглавит другой азербайджанский банк – «Yelo bank», контролируемый главой российской НК «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и в настоящее время является 7-ым банком страны по размеру активов. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Азиатский банк развития (19,89%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility SICAV (Lux) (2,91%), responsAbility Management Company S.A. (7,11%), Голландский банк развития (9,41%), Австрийский банк развития (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), Symbiotics SICAV (2,27%), GGF (1,77%), LFS Advisory (1,27%) и Черноморский банк торговли и развития (0,58%).
А.Мамедов
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