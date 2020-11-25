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Регион 25.11.2020 10:42

Экс-глава Минобрнауки Армении стал главным советником премьера Пашиняна

Бывший министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян назначен главным советником премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий указ Пашинян подписал в среду.

20 ноября главный советник Пашиняна Вагаршак Арутюнян был назначен министром обороны республики.

Арутюнян был освобожден с должности министра 23 ноября. Он является соучредителем возглавляемой премьером партии "Гражданский договор".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]