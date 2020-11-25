Экс-глава Минобрнауки Армении стал главным советником премьера Пашиняна

Бывший министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян назначен главным советником премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий указ Пашинян подписал в среду.

20 ноября главный советник Пашиняна Вагаршак Арутюнян был назначен министром обороны республики.

Арутюнян был освобожден с должности министра 23 ноября. Он является соучредителем возглавляемой премьером партии "Гражданский договор".